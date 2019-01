Arrestimi i Balilit, kujt i adresohet mesazhi i SHBA, drejtësisë apo Ramës?

Ambasada amerikane e ka konsideruar një sukses të policisë dhe agjencive ligjzbatuese dorëzimin në polici të Klement Balilit. Ambasada ka një fjali që është mjaft kuptimplotë politikisht dhe që indirekt i adresohet pushtetit dhe kapjes prej tij të drejtësisë. Amabasada amerikane pret tani të shikojë se si do të vijojë hetimi dhe gjykimi i Balilit.

“Ne mirëpresim një hetim dhe gjyq të shpejtë dhe të plotë. Shtetet e Bashkuara qëndrojnë të gatshme për të ndihmuar Shqipërinë në përpjekjet e saj në luftën kundër krimit të organizuar. #KushEKaRradhën”, thuhet në reagimin e ambasadës së SHBA.

Po përse Ambasada i drejtohet direkt Prokuorisë për hetimet si dhe gjyqësorit duke i shprehur edhe kërkesën për hetim dhe gjykim të plotë. Arsyeja ndonëse nuk thuhet, ka të bëjë me hetimet e mëparshme të trafikantëve të drogës, të cilët ndonëse janë arrestuar me bujë janë liruar duke vuajtur shumë pak kohë në burg. Kjo është arsyeja që kësaj rradhe SHBA i adresohet edhe Prokurorisë dhe gjyqësorit me një mesazh që shkon për tutorët politikë të drejtësisë që është direkt kreu i qeverisë.

Ajo që dihet deri tani është se Balili është arrestuar pasi ka arritur një marrëveshje me policinë. Po cila është kjo marrëveshje dhe se si do të ndikojë ajo në procesin gjyqësor kjo pritet të shihet.

