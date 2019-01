Ah Edi, Edi! Më vjen shumë keq për ty! Të paska ngatërruar “doktoresha” ilaçet…

Anëtarja e kryesisë së Lëvizjes Socialiste për Integrim, Elona Guri, ka reaguar pas vrerit të lëshuar nga kryeministri Edi Rama në drejtim të ‘Zërit të Amerikës’, vetëm pse publikoi8 skandalin e punësimeve në Shqipëri.

Në reagimin e saj në Facebook, Guri shkruan ky shpërthim i Ramës vjen pasi i ka ngatërruar doktoresha ilaçet. Ndërsa shton se ‘vjellja’ e Ramës do të jetë edhe më e madhe kur të tjera skandale të bëhen publike.

Postimi i plotë Elona Gurit

Ah Edi, Edi! Me vjen shume keq per ty! Te paska ngaterruar “doktoresha” ilaçet, qe te beri te sulmosh “Zerin e Amerikes”. Dhe per çfare per emerimet te Burgjet. Per kaq pak?! Mendo kur te nxjerrin ato dergesat e Amerikes, kush e di sa do vjellesh????????????

Kesaj populli i thote: Kur qenit i vjen ngordhja, shkon e permjerr ne dere te xhamise!

Ah Edi sa keq me erdhi per ty.

Zoti te dhente shendet, se mendja…