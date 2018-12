Zbulohet surpriza e studentëve për Ramën (Fotot)

Edhe pse për shumëkënd sot është një ditë pushimi, studentët që protestojnë prej javësh në Bulevardin ”Dëshmorët e Kombit” kanë menduar një dhuratë të veçantë për kryeministrin Edi Rama.

Ata kanë vendosur që ti dërgojnë Ramës një palë pantallona dhe Kushtetutën e vendit, meqë sot është Krishtlindje dhe javën e ardhshme Viti i Ri.

“Të kemi bërë dhuratë një palë pantallona që të jesh më serioz dhe Kushtetutën e vendit që ta respektosh”, shprehen studentët.

Kjo dhuratë për Ramën u paralajmërua që dje në Fax News ku studentët u shprehën: Nuk jemi që të iki një bjonde dhe të vij një brune. Ne duam që të bëhet një reformë e mirë. Protesta jonë nuk ka përfaqësues, por do të fillojmë protesta masive me datë 7 Janar.

Çështja e protestës së disaporës është njoftuar një vit më parë. Ne mirëpresim çdo person që i bashkohet protestës. Nëse ato do të vendosin, që ti bashkohen kauzës tonë jan të mirëpritur. Do të bashkohemi dhe do të flaism me të gjithë studentët që të marrim një vendim, nëse do të protestojmë më to.

Një ndër arsyet se pse unë kam dal të protestoj është cilësia e arsimit në universitet. Po ashtu ajo që kam vuajtur më shumë në fakultet është pjesa e korrupsionit në Universitete. Jam shumë për veitingun e pedagogëve.