Zbulohet SMS për takimin e Ramës me studentët në Vlorë, zyrtarja e FRESSH: Sallën do e mbushim me …

Deputeti i PD, Ervin Salianji ka reaguar në rrjetet sociale lidhur me takimet e Edi Ramës, me studentë e pedagogë.

Ai ka shpërndarë edhe një bisedë të kryetares së FRESSH në Vlorë, e cila njofton për një takim të kryeministrit Rama me studentë të Vlorës. Në këtë mesazh zyrtarja e FRESH shkruan se takimi do të jetë fiktiv dhe sallën do ta mbushim me freshistë.

“Studentët në rrugë, Populli në mjerim, Rama krihet para Fresshistave nëpêr salla të ngrohta! Zgjidhja e kërkesave, mjerimit, varfërisë dhe eksodit rinor nuk zgjidhet me llapaqenëri!”, shkruan Salianji në profilin e tij në facebook.