Video/ Si drejtoresha e ‘Sami Frashërit’ kërcënoi gjimnazistët mos dalin në protestë

Provohen me zë dhe figurë se si drejtoresha e gjimnazit “Sami Frashëri” në Tiranë, ka kërcënuar gjimnazistët që të shkojnë në protestën e studentëve tek Ministria e Arsimit.

Kjo është video nga mbledhja që drejtoresha Dobi ka zhvilluar me Senatin e klasës.

Herë me tone miqësore, duke i folur si ‘shoqe’ por herë në pozitat e titullares, Dobi u thotë nxënësve, se do garantojë me jetën e saj që askush të mos marrë pjesë në protestë.

‘Jua garantoj me jetën time, se unë nuk do lë asnjë këmbë nxënësi që të dalë atje, sa ka mësim’ dëgjohet të thotë drejtoresha Dobi në mbledhje me Senatin e Shkollës, ndërsa lexon thirrjet e bëra në rrjetet sociale, për pjesëmarrjen në protestën e sotme.