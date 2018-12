Rama ka rrëshqitur krejt! Video skandaloze dhe mesazhi drejtuar studentëve: “Kur do e lëmë pra”?

Në një kohë që studentët protestojnë para godinës së Kryeministrisë, kreu i qeverisë Edi Rama tallet me studentët pritestues dhe me gjerë. Kryeministri skizofren u është sdrejtuar me një tjetër mesazh studentëve ku shkruan: ‘Kur do e lëmë pra?‘. Rama ka postuar një video ku fton studentët për dialog. Por ajo që të bën më shumë përshtypje është joserioziteti i një njeriu i cili sot qeveris shqiptarët.

E nëse kishit ndonjë dyshim për gjendjen mendore të Ramës, hidhni një sy kësaj video dhe do të kuptoni gjithçka.