Vendosin “tela me gjemba” nëpër gjimnaze, çmenduria e një regjimi në ditët e fundit

Nxënësit e gjimnazeve i janë abshkaur protestës së studentëve megjithë kërcënimet që po ushytrohen ndaj tyre. Ata nuk i kanë përfillur këto kërcënime dhe janë bahskuar me studentët. Një ngajrje e rrallë vjen nga Saranda dhe gjimnazi Hasan Tahsim. Në këtë shkollë studentët janë mbyllur Brenda mureve dhe nuk u hapet porta e hekurit ndonëse ata kanë braktisur mësimin dhe solidarizohen me studentët. E njëjta situatë vijon kudo nëpër të gjitha shkollat. Esjhtë çmenduria e një regjimi, i cili është në orët e fundit të tij dhe ka zgjedhur mënyra të tilla që të kujtojnë rrethimet me tela me gjemba ndaj armiqve të klasës. Megjithë këto presione, kërcënime dhe pengesa askush nuk mund ta ndalë uraganin studentor që tashmë ka përfshirë të gjithë vendin.