Psikiatria e pafuqishme përpara Ramës, si u dorëzua përballë studentëve!

Kreu i grupit parlamentar i LSI, Petrit Vasili ka reaguar pas dorëzimit të kryeministrit Edi Rama përballë studentëve, pasi pranoi 8 kërkesat e tyre. Me anë të një reagimi në facebook, Vasili shkruan se sot psikiatria u dorëzua para tuafit.

Postimi i Vasilit

Edi Rama ne proteste me studentet kunder Edi Rames kryeminister,psikiatria dorezohet perpara tuafit !!!

Psikiatria e pafuqishme perpara rastit Edi Rama.

Ky tuaf sheh turma gjigande imagjinare studentesh, qe ky i prin dhe ato brohorasin kunder Edi Rames batakçi.

Sheh revolucione, qe ky kryerevolucionari i udheheq vete kunder atij Edi Rames grabitqar.

Sheh fusha te gjera me kanabis, qe ky i korr i vetem dhe leket i merr te gjitha vete dhe nuk i futet ne pjese ai Edi Rama kusar me ferman.

Sheh veten si kryetar i vetem i te 61 bashkive dhe te gjitha lejet e ndertimit dhe te gjitha tenderat i ben vete dhe te gjitha leket nuk i ndan me Edi Ramen hajdut te pangopur.

Sheh veten si lider i gjithe Globit ku te gjithe popujt anembane mezi presin te degjojne fjalen e tij dhe jo gomarlleqet e atij Edi Rames qe eshte i vetmi qe di ti thote.

Shkurt psikiatria po perjeton nje dite shume te veshtire, sepse te tille tuaf,qe ben sikur lufton me veten,s’e gjen ne asnje monografi a botim mjeksor te botes.

Ndaj kura e vetme ndaj Edi Rames, qe i lufton Edi Ramen eshte vetem druri i popullit sepse psikiatria atij ja besoi.