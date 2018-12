Thirrja e gazetarit: Rrëzojeni me dhunë, derri do plumb!

Adriatik DOSTI

…Nuk mund ti plotesoje dot kurre kerkesat tuaja te respektuar studente AI…qe procedon penalisht nje profesor e nje artist qe ju bashkuan protestes suaj…ne nje kohe qe AI vete i pari e pas tij ministri i tij Gjiknuri e kryebashkiaku i tij, Veliaj qe me nje firme mashtruese e te fallsifikuar qe u vidhte shqiptareve plot 18 milion euro … jane te lire e kur minimalisht duhet te jene ne burg …

Nuk mund te jete dot kurren e kurres as me ju e as prane jush e si cdonjeri prej jush AI ..qe pak kohe me pare ishte gati te pranonte ne Shqiperi Lendet e tmerreshme Luftarake kimike te Sirise te kriminelit Assad per ti helmuar e shfarosur njehere e mire te gjithe shqiptaret dhe vetem e vetem per nje grusht parash e per te qendruar me cdo kusht ne pushtet…

Nuk mund t’ju doje dot kurre juve AI..qe ne vend qe te gjeje kurajon e guximin te zgjidhe hallet e problemet tuaja te sotme..gjen kohe e tallet me prinderit e gjysherit tuaj tek ”ju dhuron pakon e vitit te ri”…me nje 50 dollaresh shtese poshterues… prej buxhetit te Arben Ahmetajt mashtrues e hajdut…

Nuk mundet dot kurre te jete me ju e krah jush Ai qe sot ”po shperblen” ne Shqiperi lindjen e cdo femije te pare me 400 dollare nderkohe qe vetem ne 5 vjecarin e qeverisjes se tij kriminale e antikombetare ka detyruar dhunshem te braktisin Atdheun e tyre permbi gjysem milioni shqiptare ….

Nuk mund te mendoje dot kurre per te nesermen tuaj AI..qe ka nen hyqmin e tij dhunshem te gjithe median e propaganden e felliqur shqipfolese e qe permes Shoë-ve te ndyre neper ekranet e Topit e te Opinionit te faqezinjve grevethyes e mercenare kerkon vetem percarjen e poshterimin tuaj …

Nuk mund te jete dot kurre pjese e familjes suaj Ai qe deri dje publikisht beri hasha, shau, ofendoi e degjeneroi nga themelet familjen e vet…duke mohuar deri edhe te Birin e tij…

Nuk mund te jete i te njejtit gjak me ju AI qe perpara se tu varferoje kesisoj duke ju vjedhur dite – nate.. ..perpara se tu fyeje, ofendoje, poshteroje e perdhose ju e prinderit tuaj pa reshtur me fjalorin e nje rrugaci e arroganti te pa skrupullt ..perpara se te kuptoje se c’eshte Atdheu dhe e ardhmja e tij…na e ka shitur te gjitheve NE e Kombin tone tek serbi e greku…

Ndaj asnje iluzion , shprese e besim ndaj ATIJ…qe mbi pushtetin e tij e mbi parate e tija …juve as qe ju llogarit kerkundi…

Ndaj AI ..nuk rrezohet as duke kenduar himnin kombetar, as duke recituar poezi te improvizuara, as duke hedhur e pritur parrulla e sllogane , as duke tundur ne ajer shenjen e bardhe paqesore , as duke u ndare e coptuar ne dy e tre grupe, as duke protestuar pa- mbarimisht me forma te tilla kaq demokratike e paqesore te cilat AI as i njeh e as i perfill kerkundi… e as duke u zene me njeri tjetrin ..perkundrazi…rrezimi e shporrja e tij dhe e bandes se tij nga ai vend e nga kryet e atij populli vjen vetem permes nje rruge te pa shmangeshme …

Rama largohet nga aty ku eshte …me te njejten rruge e me te njejttat forma me te cilen e me te cilat AI erdhi ne pushtet… me DHUNE…sepse Derri do plumb…

Sepse Liria fitohet ne barrikada…Liria fitohet e nuk dhurohet…Liria fitohet me Gjak.. dhe as dialogohet e as negociohet me kerkend…e Lirine nuk ta fal kush , ndaj dhe jo me kot ajo e ka cmimin kaq te shtrenjte…

Aty ku mbaron e nuk hyn me ne pune Llogjika e Aresyeja…hyn automatikisht ne perdorim gjuha e forces sepse Horrit i duhet pergjigjur si Horr ..banditit si bandit e tradhetarit me plumb…

Sepse Rama me shoke …e soji, geni e xhinsi i tyre e i baballareve te tyre te dhunshem e bastarde nuk njohin gjuhe tjeter komunikimi me popullin e vendin e tyre pervecse gjuhes se forces e te dhunes ..sepse me kete lloj gjuhe e komunikimi erdhen ne pushtet me 1944 e po me kete lloj gjuhe e komunikimi po vazhdojne edhe sot e pas 74 vjetesh te jene ende te plotfuqishem ne pushtet…dhe vetem me kete lloj gjuhe mund te largohen prej aty ku jane….

Tolerancen, mirekuptimin, sinqeritetin e njerzillikun tone, metodat e format tona paqesore te te protestuarit ne menyre te qyteteruar, te civilizuar e demokratike ai i merr per dobesi tonen ndaj dhe guxon e na quan fshatare, shpellare, katundare e ngelesa etj etj …e shkon deri aty sa me rrugacerine e tij te pa shoqe… te na tregoje publikisht permes Parlamentit tone kombetar se ..kur na ngrefet e kur na shkrefet ne shqiptareve….

Sepse ky zullumqar i madh e i pa udhe i sojit te tij edepsez ..nuk pyet me per askend tek ka edhe kurajon e cmendur te na thote po publikisht …se nga ketu ku jam do te iki vetem kur te dua une e jo kur te me thoni e te ma kerkoni ju…

Shqiperia eshte e jona dhe kurre nuk do te mund te jete dot e Maskarenjve…

Ndaj sot eshte Dita e Shqiperise …sot eshte dita Jone …

Jetojeni ate e jepini Jete asaj……futeni kete dite ne historine e kombit tuaj ..ne menyre qe neser te jeni krenare per ate c’ka do tu tregoni brezave te ardhshem …