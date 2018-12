Thirja e Kryemadhit nga Durrësi: Të hënën, të gjithë tek studentët!

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi nga një takim me strukturat e partisë që ajo drejton në Durrës bëri thirrje që të gjithë të bashkohen të hënën me protestën e studentëve.

“Edhe Edi Rama ndihet i pakënaqur për veten e tij. Sot ata vijojnë ë të jenë qendre starë në kërkesat e tyre, të cilat janë minimale.

Ata janë të drejtat e tyre e studentëve dhe përgjegjësi e institucioneve. Një nga kërkesat tona ishte, nga sot, por nga dje të gjithë anëtarët e LSI duhet të harrojnë që janë anëtarë të LSI dhe të behën prindër

Dëgjojmë studentët që thonë se nuk ka negociata, normal që nuk ka, sepse ata e dinë shumë smirë se Edi Rama e këmben dhe e konverton në para, leje ndërtimi apo edhe në Ofshpore. Çdo negociatë është marrja e frymës për ta. Nuk ka si të negociojnë sepse në parlament i kishte kërkesat, por nuk mori mundimin t’iu shfletojë. Erdhi si rezultat i ekonomive të shqiptarëve, erdhi si rezultat i përqendrimit të ekonomisë në duart e 5 njerëzve.

Të hënën të gjithë t’iu bashkoheni studentëve në Tiranë, pa flamuj partiak, pa kartë anëtarësie, do të jenë shumë vonë për ta, për ne, dhe për të gjithë Shqipërinë. Secili nga ju të këtë edhe me dhjetë vetë me vete.