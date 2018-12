Studentja ia përplas Ramës në fytyrë: Ky është një takim farsë, unë po e braktis

Mëngjesin e sotëm Rama është ndalur në Universitetin Bujqësor të Tiranës, duke përzgjedhur një audiencë që vetë ka preferuar, ndërsa studentët e tjerë nuk janë lejuar që të hyjnë në sallë.

Rama është kundërshtuar haptas nga një studente, e cila tha se, përkundër çfarë flitet tarifat janë rritur.

Më tej ajo u shpreh se do të braktiste këtë mbledhje, pasi nuk ishin njoftuar se do kishin një takim me Kryeministrin, duke lënë të kuptohet se, studentët janë mbledhur, por pa u treguar arsyen, kjo si duket për shkak të frikës se nuk do të merrnin pjesë.

“Unë jam e para që do ta braktis këtë mbledhje, pasi nuk na ishte njoftuar se do të kishim takim me ju por me rektorin”, tha studentja.

Nga ana tjetër, Rama u shpreh: “Nuk jeni të detyruar të rrini, nëse nuk doni të rrini, por një gjë po jua them, se nëse më ndihmon njeri që të gjejë në histori këtë që po bëni ju, unë do ju isha shumë mirënjoheës, pasi do kuptoja se nuk është hera e paraë që studentë që ngrihen në protestë, kundërshtojnë, ftohen për dialog, por frikësohen”.

Në një video ekskluzive për Fax neës studentët tregojnë se ata mbahen larg sallës me punonjës policie.

Studentët tregojnë se atyre u janë kontrolluar telefonat, ndërsa takimi ishte paralajmëruar se do të ishte me rektorin dhe jo me Ramën.