Studenti-Ramës: Ku i gjete paratë që ndërtove vilën në Surrel?

Pasi tha se ishte bërë bajatë dhe nuk e besonin më të rinjtë, studenti i Vlorës është ndeshur sërish me presionin e Ramës, të cilit i ka kujtuar telefonin që mbante në dorë.

Rama: Ku i ke gjetur lekët që ke blerë atë telefonin që e ke më të madh se Iphone?

Studenti: Nuk e kam blerë, e kam fituar në një konkurs

Rama: Po internetin ku e gjen?

Studenti: S’bëj ofertë, jam i lidhur me ëiffi. Dhe më tha motra mos e nxirr celularin.

Studenti e ka puetur Ramën: Po ti ku i gjete oparatë që ndërtove vilën në Surrel?

Debati

Studenti: Doja përgjigje përshembullpër atë vilën në Surrel; që keni deklaruar se keni një pasuri vetëm 2 mijë euro. Unë e justifikoj këtë timen, po ju a i justifikoni ato tuajat?

Rama: Ke dëgjuar Saliun që unë kam deklaruar 2 mijë euro. Është një gënjeshtër. Kaq shumë akuza e shpifje i bie të merrem me këtë punë, po kam shumë më me rëndësi për të bërë. S’kam deklaruar që kam 2 mijë euro, është gënjeshtër e sajuar. Kam qenë emigrant, dhe si emigrant kam bërë edhe unë sakrificën në emigracion. Shtëpia ime jo vetëm është e deklaruar në detaj, por edhe taksat i ka të regjistruara. Të keqen vëllai mos i bëj si Saliu këtu në Vlorë. Me mua lufto sa të duash se shëndet të bëhet. E futa unë politikën meqë e fute ti. Të lutem mos u bëj si Saliu, respekto gjyshin e prindërit. Mos u bëj si Saliu.

Studenti: Jam si student, s’jam nga FRESSH as nga ndonjë parti politike. E kam mesataren 9.1 pas shkollës, si mund ti shërbej unë vendit tim?

Rama: Do të përgjigjem ty, sot e ta dëgjojnë të gjithë me atë që ka thënë Cenedy: Mos pyet cdo bëj Atdheu për ty, pyet cdo bësh t’i për Atdheun tënd. Pyetjen bëja vetes jo mua. Bëje pikë të 9 këtë.