Studentët rrahin Erion Braçen

Një incident mes një grupi studentësh dhe deputetit Braçe ka ndodhur vetëm pk minuta pas ndërprerjes së punimeve të Parlamentit. Nga një video e shkurtër e hedhur në internet shikohet deputeti Braçe duke replikuar me studentët.

Fillimisht deputeti ka tentuar të godasë me çantë studentët më pas ata i janë kthyer duke e goditur dhe sharë.

Menjëherë kanë ndërhyrë rojet e ministrit të Brendshëm për të shpëtuar Braçen nga rrahja prej studentëve. Studentët e kanë larguar Braçen me fjalët; “zhduku, zhduku”.

Incidenti tregon se situate është mjaft e tensionuar dhe se kësja nuk i shpëtojnë as deputetët e Ramës. Më herët gjatë ditës së sotme Rama u godit me vezë nga deputeti Hasa në sallën e Parlamentit.

Deputeti Braçe në një staus të bërë ditë më parë në facebook i bënte thirrje Ramës që të shtypte protestën e studentëve me ndërhyrjen e forcave RENEA.

Këto qëndrime të tij e kanë armiqësuar akoma më shumë me studentët. Braçe është bërë object tallje në rrjetet sociale me deklaratën e tij për të shtypur me forcë protestën e studentëve.

