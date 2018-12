Studentët refuzojnë Ramën: “Po dridhen nga frika, ku dreqin e gjejnë guximin të na dalin kundër”!

Pak pas reagimit të kryeministrit Edi Rama, i cili i ftoi studentët në dialog, këto të fundit janë treguar të vendosur se do të vijojnë të protestojnë deri në plotësimin e kërkesave të tyre.

Një studenta në protestë shprehet se kryeministri duhet të plotësoje kërkesat e tyre dhe sipas saj nuk kemi pse të dialogojmë me të.

“Protesta është më e madhe se gjithë Shqipëria. Ku dreqin e shkojnë dhe e gjenë guximin që të na dalin kundër. Jam e bindur që po dridhen nga frika sepse u ka dalë situata nga dora. Studentët janë më të fortë dhe të bashkuar se kurrë. Ne nuk lëvizim nga vendi, do ta bllokojmë jetën universitare. Ose ta legjitimojnë ose ta delegjitimojnë kërkesat tona, pastaj dimë vet se çfarë do të bejmë”, u shpreh një studente në protestë.