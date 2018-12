Studentët ndryshojnë vendin e protestave.

Ditën e nesërme ata do të bëhen bashkë dhe do të protestojnë tek Kuvendi i Shqipërisë në orën 10:00.

Deklarata është bërë nga Këshilli Studentor.

DEKLARATË E KËSHILLAVE STUDENTORE

Njoftohet se nesër Dt: 13/12 do bëhet mbledhja ne çdo universitet në orën 08:00-09:00

Marshimi do të bëhet drejt Parlamentit të Shqipërisë dhe në orën 10:00 fillon protesta për plotësimin e kërkesave të bëra me dije nga Këshillat Studentorë.

Faleminderit.