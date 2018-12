Studentët nuk tërhiqen, xhenda e protestës për ditën e nesërme

Studentët nuk tërhiqen nga protesta e tyre deri në plotësimin e 8 pikave të vendosura prej ditësh si kusht për Edi Ramën.

Studentët prej 14 ditësh vazhdojnë me këmbëngulje protestat e tyre para dritares së Edi Rama.

Edhe gjatë ditës së nesërme studentët do të vazhdojnë të protestojnë.

Ata do të mblidhen nëpër fakultete dhe më pas do të protestojnë tek kryeministria.

Në ditën e 14-të të saj studentët kanë bllokuar akset rrugore kryesore të Tiranës dhe tashmë janë vendosur përpara kryeministrisë.

Një pjesë e tyre në shenjë revolte kanë gjuajtur me vezë godinën e kryeministrisë, një pjesë e mirë e dritareve të së cilës ishin të mbyllura.

Studentët që janë gjëndur në takim me Ramën janë shprehur se kanë frikë të largohen nga salla pasi iu druhen kërcënimeve të rektorit Bahri Musabelliu.