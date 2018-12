Studentët nuk pranojnë negociata, përzënë zëvendësministren e Arsimit

Studentët nuk kanë lejuar zv.ministren e Arsimit, Besa Shahini që të negociojë me ta, duke e larguar nga tubimi, ndërsa kanë qëlluar edhe me vezë në drejtim të Ministrisë së Arsimit.

Studentët janë të vendosur tashmë në kërkesat e tyre për ulje të tarifës dhe shtyrje të afatit për pagesën e vitit shkollor.

Ata i kanë bërë thirrje disa herë ministrisë së Arsimit dhe qeverisë, që nuk ka më kohë as për negociata e as për bisedime, tani koha është për një zgjidhje reale.

Studentët thanë se nuk bëhen pjesë e shantazheve dhe premtimeve boshe. Ata kërkojnë heqjen e tarifës prej 670 lekë për kredit për çdo provime të mbartur. Po ashtu ata kanë kërkuar që pagesa e tarifës së shkollës të kryet në muajin janar, ashtu si për çdo vit tjetër dhe jo në muajin dhjetor.

Vete studentët shprehen se, do të vijojnë kauzën e tyre deri në fund, ndërsa i kanë përcjellë edhe kërkesat e Ministrisë së Arsimit.