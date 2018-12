Studentët mesazh Ramës: Ta kemi krijuar lehtësinë, kemi ardhur këtu pranë!

Studentët që po protestojnë para kryeministrisë shprehen se, nuk kanë më punë para ministrisë së Arsimit, ndërkohë që paralajmërojnë kryeministrin se do të përshkallzojnë protestën në bllokim të disa pikave.

‘Kryeministrit ja kemi krijuar lehtësinë, i kemi ardhur këtu pranë. Nuk di të them se çfarë do të ndodhë. Por tek ministria e Arsimit mbaruam punë dhe tani jemi vendosur këtu tek kryeministria. Kjo ishte një strategji e jona për të bllokuar rrugët.

Pasi kjo është një tallje, dhe qeveria nuk po na jep një zgjidhje. Duam zgjidhje. Protesta do të përshkallzohet dhe më shumë. Do të bllokohen disa pika. Nuk jemi të përçarë.

Ne duam të kemi një protestë sa më paqësore. E kam thënë vazhdimisht jemi me kazuën e vërtetë dhe nuk ka pse të ketë përçarje”, u shprehen studentët për Fax News.