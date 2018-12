Studentët nuk ndalen, protesta madhështore nis nesër nga ora 9.30

Studentët do vazhdojnë nesër protestën madhështore pa “qorrat” e Ramës dhe Veliajt të infiltruar në revoltën studentore. Mijëra studentë kanë protestuar sot në ditën e 3-të të tyre, ku kërkojnë uljen e tarifave të studimit dhe një sërë kërkesash të tjera drejtuar Ministrisë së Arsimit dhe qeverisë, ndërsa mësohet se ata nuk do të ndalen.

Në rrjetet sociale, studentët kanë njoftuar sërish protestën e radhës, deri në momentin që kërkesat e tyre do të marrin zgjidhje.

Për këtë ata kanë publikuar edhe itenerarin që do të ndiqet.