Spiunët e SHISH terrorizojnë studentët me urdhër të Ramës

Spiunët e SHISH me urdhër të Ramës terrorizojnë studentët që protestojnë para kryeministrisë Një prej studentëve që ka qëndruar mbrëmë te kryeministria ka treguar edhe episodin që ka pasur me punonjësit e SHISH.

“I falenderoj ato të dy të shërbimeve sekrete që më kanë ndaluar mbrëmë. I përshëndes nga sheshi për faktin se megjithëse u afruan në një mënyrë disi terrorizuese në fund pas bashkëbisedimit ja arrita ti bind se ne kishim të drejtë dhe kjo ishte e jashtëzakonshme.

Si përfundim u ndamë si miq, se miq ishim. Këtu jemi për kauzën e gjithë shqiptarëve. Të rrimë larg politikave, krahasimeve se do të na dëmtojnë.Ju bëj thirrje të rrini të bashkuar, larg interesave personale, partiake dhe interesave të çastit sepse ato nuk janë ideale”, u shpreh studenti.

Vijon edhe sot protesta e studentëve përpara kryeministrisë, pavarësisht kushteve të vështira të motit.

Me thirrjet: “Ejani mblidhuni këtu! Nuk na ndal bora, nuk na ndal shiu, jemi rracë e fortë jemi frymë veriu!” studentët shprehen të vendosur për të vijuar rezistencën e tyre për plotësimin e 8 kërkesave.