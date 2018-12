Si të shpëtoni pa shtuar peshë gjatë festave

Festat dhe festimet sjellin një ‘mal’ me ushqime të ëmbla dhe të kripura, të cilat nuk mund t’i refuzojmë. Atëherë thjesht hamë dhe pimë pa menduar për pasojat.

E vërteta është jo e mirë – 1 kg e peshës së shtuar në kohën e festimeve nuk zhduket lehtë. Kjo kontribuon në një grumbull të kileve të tepërta, të cilat më vonë mund të kenë efekte negative shëndetësore.

Për njerëzit me probleme të kolesterolit ose presionit të gjakut, një tavolinë e pasur shumëditore mund të prishë shpejt ekuilibrin e balancuar të gjendjes shëndetësore.

Përmendim disa trika të dobishëm, në mënyrë që kaloritë e larta në organizëm gjatë festimeve të bëhen më të lehta, por njëherësh tërheqëse.

Para gjella në formën e proshutës dhe lakrave të vogla ose petulla ekzotike janë me plot yndyra të dëmshme dhe kalorike. Megjithëse në dukje miniaturë dhe të padëmshme, këto pjesë kurrë nuk shkojnë vetë, por në kompani me ushqime të tjera, kështu që sasia e kalorive që merrni duhet të kontrollohet.

Si një alternativë, ne rekomandojmë: peshk dhe perime të freskëta, fruta ose sallata, pasi ato janë më ushqyese dhe më të shëndetshme.

Ushqimi vegjetarian – në sasi të mëdha nuk kontribuon në shëndet, por na mbush me kalori njësoj sikurse ushqimet yndyrore, vetëm me kalori të një lloji tjetër. Edhe ushqimet vegjetarianë me shumë pije alkoolike shton peshë, edhe pse shumë mendojnë se është dietetike.

Torte dhe ëmbëlsira – plotësojnë nevojat e trupit tonë për karbohidratet. Karbohidratet stimulojnë sekretimin e serotoninës, e cila ndikon në përmirësimin e humorit. Serotonina gjithashtu ju ndihmon të luftoni mbipeshës.

Por shumë copa ëmbëlsire ose një numër i madh i ëmbëlsirave “të vogla” hyjnë në trupin tonë në shumë kalori dhe sheqer.

Ne rekomandojmë: ëmbëlsira që përmbajnë karbohidrate të misrit ose zvogëloni porcionin tuaj duke marrë pak copa ëmbëlsira ose një numër më të vogël të të ashtuquajturave ëmbëlsira të vogla.

Çokollatë me qumësht – përmban shumë sheqer dhe yndyrë, dhe një numër të vogël përbërësish të dobishëm.

Nëse bëni ëmbëlsira, përdorni çokollatën e zezë, dhe nëse i shërbeni ëmbëlsirat, zgjidhni ato me çokollatë të zezë.

Çokollata e zezë e vërtetë, me 60-70% kakao, por në sasi më të vogla – është e dobishme për trupin. Një-dy kube çokollatë të zezë të përditshme ndihmojnë në luftimin e sëmundjeve të zemrës, por mos e teproni, transmeton KosovaPress.

Pijet – nuk duhet të merren në sasi të mëdha. Pijet e forta, birrë dhe verë përmbajnë shumë kalori, dhe “rrisin” oreksin, kështu që shpesh humbasim kontrollin se sa hamë ushqim.

Ne ju këshillojmë që të merrni parasysh sa alkool pini gjatë një festë apo dreke solemne. Është mjaftueshëm një ose dy “të rënda” si një aperitiv, dhe dy ose tre gota verë apo birrë.

Kur jeni në një festë, një darkë gala, një ditëlindje apo të ngjashme, flisni gjithnjë e më shumë në mënyrë që të largoni vëmendjen nga ushqimi dhe nëse është një festë me një lojë, kaloni kohën duke luajtur.