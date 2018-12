Shtriga e vjedhjeve, 200 miliardë lekë me prokurorim të drejtpërdrejtë tek ALBCONTROL

Znj. Belinda Balluku, u emërua nga kryeministri në krye të ALBCONTROL dhe e mbajti këtë detyrë për më shumë se 5 vjet. Mund të konsiderohet pa asnjë mëdyshje si drejtuese e suksesshme në përmbushjen e objektivave të vendosura nga shefi i saj i hershëm: vjedhja!

Ashtu si ministri që po zëvendëson, ka qenë kampione në bërjen e parave të institucionit të saj rrush e kumbulla e më keq, duke i destinuar në xhepat e klientëve të sektit Rama.

Kësisoj, në krye të një institucioni si Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, nuk mund të emërohej dikush tjetër më efikas dhe me përvojë në zhvatje, shpërdorim e përthyerje ndaj eprorit sesa znj. Balluku.

Balluku është zëvendësuesja e denjë e Gjiknurit për të vazhduar ekzekutimin e kontratave miliona euroshe e për të dhënë të tjera që janë në program.

Puna e Ballukut flet vetë: në 5 vite me anë të 283 kontratave 73 mld lekë të institucionit janë tenderuar per objekte të sajuara e me vlera të tejfryra. Nga këto 78 procedura janë me prokurim të drejtpërdrejtë në vlerën 20 mld lekë (200 miliardë lekë të vjetra). Vetëm për vitin korrent 70% e procedurave kanë qenë ose me prokurim të drejtpërdrejtë ose me një operator të vetëm në garë.

Në superministrinë e infrastrukturës dhe energjisë, Rama nuk mund të gjente më mirë se shtriga mavi e aviacionit civil. Sot Ramës ia lyp nevoja që zonja të jetë shtriga tashmë jo vetëm e ajrit, por edhe e tokës, detit dhe energjisë.

Marrëveshjet e ndyra me klientët dhe bandat që duhet t’i përmbushë deri ditën e fundit që mban karrigen e shkërrmoqur, nuk ka faj që mendon se mund t’ia përmbushë Belinda.

Departamenti Antikorruspion në PD