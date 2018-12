Shqiptarë, ju po paguani me taksat tuaja edhe shkollën e djalit të “Çorapes”

Bujar NISHANI

Mero Çorapja siç thirret në rrethet e bisnesmenëve të cilëve ju vihen gjoba pafund paska afishur gënjeshtrën i pisët të rradhës siç është dhe vetë çorapja.

Në fletushkën e tij gjobëvënëse shpif dhe gënjen opinionin publik sikur vëllai im paska privatizuar ish mencën e Qytetit Studenti.

Së pari e mbi të gjitha, vëllai im dhe askush nga rrethi im familjar nuk ka privatizuar kurrë këtë objekt dhe asnjë objekt tjetër shtetëror apo publik. Kurrë !

Për shkak të kësaj gënjeshtre të pisët sa është dhe vetë çorapja, u interesova për pronësinë e atij objekti.

Pronar i saj dhe me të drejtën e tyre qënkan familjet Sevim Peshkëpia, Tefik Çela, Mynyre Toptani.

Po pse gënjën Çorapja e qelbur shqiptarët sot ?

Fare e thjeshtë.

Sot studentët denoncuan djalin e Çorapes që merrka bursë ekselence disa dhjetra mijëra euro nga paratë që mblidhen nga tarifat e studentëve të mjerë që rropaten të punojnë nga 16-17 orë për të paguar vërdallisjen e pinjollit të Çorapes nëpër Europë.

Them vërdallisjen se ata që e njohin kapacitetin e pinjollit të Çorapes e dinë se si u përpëlit disa vite në Vienë e pastaj e përzunë se nuk kalonte dot as provimet e lëndëve bazë.

Tani Çorapka i paska rregulluar bursë ekselencë !!!!

Këtyre hajdutëve ordinerë ka filluar tu griset maska që kanë mbajtur mbi kokë si çorape për shumë vite.

Ndaj i janë vërsulur studentëve dhe çdo zëri qytetar që i mbështet ata me shpifje dhe sajime të tipit “Sigurim i Shtetit”, sepse vetëm aq e kanë kapacitetin të bëjnë.

Imagjinoni ; nga njëra anë Edin me Mero Çorapen e nga ana tjetër studentët me qytetarët.

Nuk ka dilemë se kush do të fitojë.

Solidaritet me studentët.