Shpërthen rrjeti ndaj Ramës: Ik nga ajo karrige para se populli të të marrë zvarrë!

Ndërkohë që studentët vazhdojnë të protestojnë për të 3 ditë resht, nga kryeministri Rama nuk ka asnjë reagim.

Facebook apo tëitteri i kryeministrit nuk ka asnjë reagim. Por ndjekësit e tij në rrjetet sociale i thonë se i ka ardhur fundi, duke i kujtuar, se do të jenë këta studentë që do ta rrëzojnë nga qeveria.

“Avash avash po të vjen fundi dhe ty dhe do të vijë nga ata ngelës që për çudi janë kaq shumë dhe që i kërkon Gjermania. Do i thyesh turinjtë kur të biesh po shumë keq. Mallkuar qofshit ti dhe soj jotë që e masakruat këtë vend”,i shkruan një komentuese kryeministrit Rama.

“Studentët do të largojnë, ty të ka ardhur fundi“, i shkruan një tjetër komentuese kryeministrit Rama. /360Grade/