Shkullaku: Qeveria “Rama” e dështuar nga A-ja të Zh-ja

Ndryshimi i disa ministrave nuk është ngjarje, sipas gazetarit Armand Shkullaku, për të problemi është kryeministri e jo ministrat e tij. I ftuar në ‘A Show’ përballë Adi Krastës, analisti Shkullaku analizoi situatën e krijuar pas protestës së studentëve dhe reagimet e kryeministrit Rama.

“Nuk e di a do duhej të kishte sepse në se do të kishte një ngjarje. Por ngjarja që duhet të pritej ishte mendoj unë jo thjeshtë ndërrimi i disa ministrave por një ngjarje më e madhe se kaq. Po them se nuk mund të kishte ngjarje sepse ti pret që të ndryshojnë disa ministra Kur? Kur qeveria ose kur kryeministrin ka një përpjekje për të ecur përpara në reforma të caktuara dhe disa ministra nuk i përgjigjen në ritmit të këtyre reformave. Në rastin konkret nuk është problemi tek ministrat, është problemi tek kryeministri. Ne kemi një qeveri që e dimë shumë mirë që është totalisht personalizuar. E keni parë ju Lindita Nikollin të dalë, fjala vjen tre javët e fundit në publik e të sqarojë problemet që kanë të bëjë me reformën në arsim? Reformën në arsim kush e bëri ministria apo Edi Rama?”, tha Shkullaku.

I pyetur nëse ministrave iu mungon personaliteti për t’u përballur me publikun apo thjeshtë nuk i lejon kryeministri, Shkullaku u përgjigj:

“Jo nuk është se i lejon por këtu kemi të bëjë me një qeveri që është vetëm vullneti i njëshit. Pra kryeministri ka marrë përsipër të ndajë edhe tapitë, ka marrë përsipër të na gëzojë edh me shpërblimet e pensionistëve, ka marrë përsipër të bëjë edhe studentin kur del e u thotë studentëve bashkë me ju do ndryshojmë Shqipërinë… do ndryshojmë reformën në arsim sikur reformën në arsim e kam bërë unë. Ky bën zotin, diellin, ajrin, ujin këtu… pra ministrat janë disa njerëz që Rama i ka emëruar në bazë të disa shijeve të veta. Është e njëjta mënyrë se si ai e ka bërë funksionimin e organizatës. Nuk është se bëhet fjalë për një proces zgjedhjesh, seleksionimi bazuar në merita tj etj..”, tha Shkullaku. Analisti beson se kryeministri e ka humbur betejën e tij nga pikëpamja propagandistike pasi Shkullaku mendon se: “Nuk fitohet asgjë me propagandë, realiteti vonon por çdo gjë del në shesh me kohën. Kjo u pa me lëvizjen e studentëve”.