Shikoni dhuratën e Bernardeschit që la pa fjalë Ronaldon!

Çfarë dhurate mund t’i bësh një njeriu që ka gjithçka? Kësaj pyetje i ka dhënë përgjigje sulmuesi i Juventus-it, Federico Bernardeschi, i cili ka befasuar Cristiano Ronaldo-n, një njeri që ka gjithçka, me një dhuratë me të vërtetë të veçantë. Ai ka befasuar portugezin për Krishtlindje me një portret gjigant.

Një pikturë e përmasave 150 me 100 centimetra, e shoqëruar me një “zemër” nga ana e CR7 në foton e postuar në Instagram. Shumë shpejt është shtuar edhe kurioziteti i tifozëve: kush e ka realizuar portretin dhe mbi të gjitha e kujt ka qenë kjo ide? Përgjigja erdhi si gjithmonë nga rrjetet sociale.

Murran Billi, artist nga Firence, ka postuar disa foto në profilin e tij në Instagram gjatë realizimit të portretit gjigant të Cristiano Ronaldo-s. Ai madje ka zbuluar edhe origjinën e kësaj vepre me titullin: “Dhurata e Krishtlindjeve nga ana e Bernandeschi-t për Cristiano Ronaldo-n”. Një dhuratë shumë origjinale kjo që ka lënë pa fjalë edhe yllin portugez.