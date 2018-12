Revolta në parlament, Rama goditet me vezë

Në momentin kur gjakrat janë nxehur kur kreu i qeverisë Edi Rama sapo mori fjalën në Kuvend provokoi opozitarët duke iu kujtuar mandatet e pjekura.

Ka qenë deputeti demokrat Endri Hasa ai që ka qëlluar me vezë në drejtim të kryeministrit Rama.

Veza e hedhur nga Hasa e ka prekur në bark kryeministrin Rama, ndërsa goditja e dytë ka rezultuar e dështuar deputeti demokrat është rrethuar nga punonjësit e gardës, të cilët duhet thënë se janë kapur në befasi dhe kanë reaguar me vonesë.

Rama dëgjohet që të kërkojë largimin e Hasës nga salla duke thërritur: Nxirreni jashtë atë, nxirreni jashtë atë!

“Minutat do t’ia fal liderit të opozitës, me mandate të pjekura po jo të djegura. Unë do të shkoj të vazhdoj dialogun e vështirë me studentë”, u shpreh Rama në nisje të seancë, ç’ka duket se irritoi demokratët.

Rama: Merre nxirre jashtë atë?!

Paloka: Na tregon ti mandatet ne!

Ruçi: Endri Hasa përjashtohet nga senaca, ndërpritet senaca shërbimi nxjerr jashtë Endri Hasën.