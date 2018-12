RENEA në aksion për kapjen e shumë të kërkuarit Edmond Tupja, 1 milionë euro kush tregon

Policia ka nisur një aksion të gjerë në të gjithë vendin për kapjen e shumë të kërkuarit Edmond Tupja. Tupja me profesionin pedagog dhe akademik i njohur është shpallur në kërkim ditën e djeshme pasi dyshohet se ka kryer një krim mjaft të rëndë duke marrë pjesë në protestat e studentëve.

Urdhëri i kreut të qeverisë dhe i ministrisë së Brendshme është që të kapet me çdo kusht Profesor Tupja. Ministria mësohet se ka vendosur edhe një çmim prej 1 milionë eurosh kush tregon vendodhjen e Profesorit që është bashkuar me studentët.

Deri më tani po zhvillohen akisone të rrufeshme në të gjithë kryqëzimet e Tiranës. Janë shoqëruar 250 studentë që mendohet se kanë ndihmuar Tupen që të bahskohet me studentët.

Aksioni vazhdon. Ministri Leshi është angazhuar personalisht në këtë aksion dhe është shprehur se po bahskëpunon edhe me shërbimet partnere për të bërë të mundur arrestimin e këtij profesori të rrezikshëm. Vetë Rama thotë se arrestimi i Tupes është një nga kushtet e e vendoura nga Mogerini për hapjen e Negociatave me BE-në.