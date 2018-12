Reagon ish-ministri: “Qeveri me robt e shpisë, të rroni e ta kujtoni PS-në”!

Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani ka reaguar pas ndryshimeve masive sot në qeveri.

Sipas Manjanit nuk kishte asnjë surprizë lidhur me emërimet e ministrave të rinj.

“Qeveri me robt e shpisë. Zgjidhi paranojën e vet por jo punët e vendit.

Socialistët të rrojnë e ta kujtojnë Partinë Socialiste, se dhe Erion Braçe vetë u bë rilindas.

Potimi i plotë i Manjanit

Asnjë surprizë.

Qeveri me robt e shpisë. Zgjidhi paranojeni e vetë por jo punët e vendit.

Socialistet të rrojnë e ta kujtojnë Partinë Socialiste, se dhe Erion Braçe vetë u bë rilindas.

Kriza do të jetë edhe më e thellë, përveçse ekonomike tashmë edhe politike.