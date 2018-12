Reagon ish-deputeti i PS: “Noizy i tallavasë me 5-vjeçare u jep mend studentëve! Emri jot në banjo”

Ish-deputeti i Partisë Socialiste, i njohur ndryshe si “Deputeti kaubojs”, tashmë kryetar i Partisë Bashkimi Demokristian Shqiptar, Eduard Ndocaj, ka reaguar ashpër pas thirrjes së këngëtarit të muzikës rrep “Noizy” ndaj studentëve për të dialoguar me Kryeministrin.

Me anë të një postimi në rrjetet sociale, ai ironizon me “Noizy-n, teksa i thotë se është shumë bamirës dhe emri i tij shkruhet edhe në banjo, ndërsa e cilëson si njeriu me 5-vjeçare që u jep mend studentëve.

“NOIZY I TALLAVASË ME 5 VJEÇARE U JEP MEND MBI 10 MIJË STUDENTËVE QË S’KANË LEKË PËR TË MBARUAR STUDIMET DHE I BASHKOHET VELINËS DHE BANDËS SË EDVINIT ME PATURPËSINË MË TË MADHE”, shkruan Ndocaj.