Rama tmerrohet nga protesta e studentëve, urdhëron bllokimin e gjimnazistëve!

Ish-Kryeministyri Berisha ka publikuar mesazhin e një mësuesi të gjimnazit “Qemal Stafa” në Tiranë, i cili shkruan se Rama ka yedhëruar inspektorët e Ministrisë dhe drejtorisë arsimore të jenë në mëngjes herët “për kontroll” në gjimnazet e Tiranës që të mos lenë gjimnazistët t’i bashkohen protestës së studentëve.

Posti i plotë i ish-Kryeministrit Berisha në Facebook

Rama i tmerruar urdheron bllokimin e gjimnazisteve!

Lexoni denoncimin e mesuesit dixhital. sb

Pershendetje dr., jam mesues ne gjimnazin Qemal Stafa na njoftuan se eshte dhene urdher direkt nga Rama qe inspektore te ministrise dhe drejtorise arsimore te jene ne mengjes heret per “per kontroll” ne gjimnazet e Tiranes. Misioni i tyre eshte per ti bere presion mesuesve dhe nxenesve per te penguar nexensit per te iu bashkuar protestes se studentve.

Te lutem njofto media qe te vijne neser ne mengjes tek gjimnazet e Tiranes per te filmuar xhandaret e Rames.