Rama: Protesta iku për lesh, po ta drejtoja unë do ishte më mirë…

Kryeministri Rama gjatë një takimi me studentët e FRESSH të Universitetit të Vlorës tha se, protesta ka ikur për ‘lesh’, ndërsa shtoi se kishte dëgjuar shpesh herë shprehet se; ‘ai të manipulon’.

“Kam qenë unë në dhjetorin e parë. Kam qenë unë ën vendin tënd, këtu ku jam unë se di a do vish ti. Ne na kërkonin regjim, ne ishim kundër. Ata prapë kërkonin të uleshin në tavolinë. këta thonë; mos shkoni atje, se ju manipulon siç ia bëri Lulit. Pse ça do bëj unë? Magji të zezë? Unë them jam dakord. Po ta drejtoja unë protestën do ishte më mirë, ju po e çoni për lesh protestën”, tha Rama.

Rama tha se, studentët mund të bëjnë çfarë të duan, por nevojitet dialog për zgjidhjen e 8 pikave.

“Jam shumë dakord që në fillim tarifa, do të, dhe duhet të paguhet në shteti. Nuk do ulet. Tarifa është kosto. Buxheti i shtetit, taksapaguesit e këtij vendi do të paguajnë një pjesë të tarifës tuaj. Është 25 përqind e kostos. Kur flasim për shërbime më të mira, ato krijohen me para. Edhe për ata me katra do të paguaj shteti gjysmën e tarifës. Në janar askush nga ju s’do të paguaj siç paguante. Qeveria nuk mund të marrë përsipër që të marri lekët dhe t’ja japi atyre. Për ti dhënë një start të barabartë, mendoj se atyre me 9-10, ti paguhet tarifa 100 nga shteti dhe ti jepet edhe një bursë. Atyre që janë me 8-9 ti paguhet 75përqind, ata që janë me 6-7 një pjesë dhe ata që janë me 4 ti paguajnë vet. Sa për ato historitë, që në janar do dalin prapë, ju bëni si të doni. Ne do t’i përgjigjemi të 8 pikave, ndaj duhet dialogu. Shumë gjëra që thonë s’janë të 8 pikat, por duhet të adresohen”, tha Rama.