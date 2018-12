Rama goditet me vezë në Parlament

Kryeministri Rama është qëlluar me vezë ndërsa kishte marrë fjalën në Kuvend. Deputeti Endri Hasa e goditi me vezë Edi Ramën në trup, veza ka rënë mbi kravatën e kryeministrit. Me pas i jane hedhur letra.Kryeministri ka kërkuar që deputeti të nxirret jashtë, ndërsa kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi e ka përjashtuar nga seanca dhe e ka ndërprerë seancën.

Më herët kryetari i PD-së Lulzim Basha ka folur me tone të larta dhe tha se opozita është rikthyer për studentë.

Opozita është rikthyer në parlament pas një kohe të gjatë ose për herë të parë në këtë sesion.

Kryetari i PD-së Lulzim Basha ka mbërritur në Kuvend i shoqëruar nga ish-kryeministri Sali Berisha dhe deputetë të tjerë të opozitës.

Ndërkohë që jashtë parlamentit po mbahet një protestë. Përveç studentëve, edhe Partia Demokratike ka thirrur qytetarët në protestë, duke përfshirë dhe banorët e Unazës së Re.