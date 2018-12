Rama frikë nga studentët, RENEA dhe Garda rrethon Top Channel

Edi Rama sonte do të jetë në emisionin Top Show në Top Channel, gjoja pas ftesës së bërë nga Alban Dudushi.

Në këtë studio, Rama do të përballet me disa studentë, të gjithë të përzgjedhur nga organizata socialiste FRESSH dhe që janë futur me listë.

Por ajo që ka bërë në sy është fakti, se Rama është kapur nga paniku dhe ka frikë nga studentët protestues.

Siç edhe mund të shikoni në foto, në studiot e TCH më shumë se 1 orë e gjysëm para, kanë mbërritur forcat e gardës, por edhe forcat RENEA-s.

Frika dhe paniku e ka përfshirë Ramën nga protestat e studentëve, aq sa merr edhe RENEA-n me vete kur i duhet me dalë në ekran.

/Syri.net