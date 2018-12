Rama: Nuk ka përgjysmim të tarifave për studentët, ishte premtim elektoral! Përplasja me gazetarët

Kryeministri Edi Rama është shprehur në studion e “Opinion” në tv Klan se nuk do të ketë përgjysmim të tarifave për studentët. Ai tha më tej se, nuk do të negociohet rritja e buxhetit me 5 % e GDP, pasi sipas tij kjo është e pamudur për vendin tonë. Sipas tij do të diskutohet pë rrritje të buxhetit por jo për rritjen deri në 5% të buxhetit.

Kjo ka shkaktuar përplasje midis tij dhe gazetarëve pasi ato i kanë kujtuar se e ka pasur si premtim elektoral në vitin 2013.

Bejtja: Ke premtuar në vitin 2013 se do të rrisësh buxhetin për arsimin 5 % të GDP-së?

Rama: Bëhet në një afat shumë të gjatë duhet të diskutohet. Nuk është ai thelbi! Në parim jam dakord!

Bejtja: Kur e premtove a kishe parasysh ta realizoje?

Rama: Kisha parasysh ta realizoja por përballimi me realitein na tregoi që është e pamundur për një vend si i joni. Dhe nuk e ka asnjë vend të Rajonit. Në përqindjen e buxhetit, është në nivelet më të larta në Rajon. Dakord në parim përgjysmimin e tarifës, por jo në mënyrë të unifikuar. Nuk negociojmë për këtë as me ty as më studentët! Do të diskutojmë për rritjen e buxhetit në arsim!