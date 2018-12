Degradimi/ Klyshët e Qorrit të Ramës dëbojnë qytetarët nga protesta me policë

Kulmi i bashkëpunimit dhe degradimit që po i bën struktura e qeverisë së Qorrit të Ramës protestës së studentëve ka arritur sot kur disa nga syleshët e tij kanë arritur që të ndalin edhe bashkimin e qytetarëve me këtë protestë. Në një rast të rrallë të protestave që mund të ndodhë vetëm në Shqiopëri ku protestën e studentëve e ka uzurpuar Qorri I Ramës qytetarët po dëbohen me policë nga protesta. Kjo në të vërtetë është edhe fundi I kësaj proteste, e cila ëhstë kthyer përfundimisht në një lojë qesharake të qeverisë.

Mijëra studentë vazhdojnë edhe sot lëvizjen dhe protestën e tyre. Ata kanë deklaruar se nuk do të ketë tërheqje deri në plotësimin e kërkesave të tyre dhe se nuk ka asnjë lidhje me politikën. “Protesta do vazhdojë, s’do ketë tërheqje. Do vazhdojmë deri në grevë urie”, tha një student në protestë.

Të pyetur pse nuk ulen në bisedime pas thirrjes së kryeministrit ata thanë se së pari duhet të plotësohen kërkesat. “Nuk ka asnjë arsye të bisedojmë me Kryeministrin për sa kohë nuk plotësohen kërkesat bazë”, u shpreh një tjetër.

Studentët janë ndalur në rrugë duke kënduar himnin kombëtar për disa çaste dhe më pas janë mbledhur para MASR.

“Do dalim në rrugë me qindra me mijëra po nuk ranë tarifat do bjerë ministria. Lindita Nikolla ti je ngelëse. Lindita Nikolla dil në bulevard shkolle është e jona jo biznes privat. Lindita Nikolla mos dil nga ministria sot erdhën studentët nuk erdhi ushtria”, kanë qenë disa nga thirrjet e studentëve.