“Qeveria barkplot qesh e tallet me popullin barkbosh”!

Kreu i Grupit Parlamentar të LSI petrit Vasili ka reaguar në një postim në rrjetet sociale mbi situaten në të cilen gjenden sot shqiptarët.

Postimi i plotë i Vasilit

Asgje tjetër më qartë se varfëria nuk tregon se çfarë ka bërë një qeveri për njerëzit.

Varfëria në Shqipëri është ulur këmbëkryq në 40% te popullsisë.

Qeveria është nën akuzë nga varferia dhe nga qytetarët të cilet e vuajnë në mënyrë të tmerrshme atë.

Faktet janë keto:

“Në Shqipëri 1,1 përqind të popullsisë jeton me më pak se 1,90 dollarë në ditë. Sipas Bankës Botërore 31,3 përqind e popullsisë në Shqipëri jeton me më pak se 5,5 dollarë në ditë. Më shumë se jetojnë në varfëri ekstreme, kjo pjesë e popullsisë lufton të përmbushë kërkesat bazë të jetës si banesa, shëndeti, edukimi dhe aksesi në ujë dhe kanalizime. 7,7 përqind e popullsisë jeton me 3,10 dollarë në ditë.

Përveç urisë dhe mungesës së ushqimit të mjaftueshëm, varfëria është edhe akses i limituar nëñ edukim dhe shërbime të tjera bazë, është diskriminim social dhe mungesë pjesëmarrjeje në vendimmarrje”.

Ndaj koha per te reaguar eshte sot sepse qeveria barkplote nuk do te dije asfare per popullin barkbosh.