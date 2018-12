Studentët përzënë nga protesta Nikollën, e qëllojnë me vezë

Ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla ka provokuar sot studentët që janë në protestë.

Ajo ka mbërritur aty dhe ka tentuar që të kalojë në krahun e studentëve, por është përballur me refuzimin e studentëve, të cilët e kanë qëlluar me vezë. “Turp, turp, turp”, kanë thurrur të revpltuar studentët.

Lindita Nikolla ka bërë tentativën e parë që të takonte studentët protestues. Por sapo ajo është parë aty, studentët kanë reaguar duke e larguar, duke iu drejtuar se nuk do të ketë negociata.

Reagimi i tyre ka qenë në bllok dhe ajo të largohet.

Por kush e solli Lindita Nikollën aty?

Janë njerëzit e Arlind Qorrit të cilët janë pozicionuar sot në hyrje të ministrisë në koordinim me Lindita Nikollën e cila doli ti takonte studentët, por ajo është refuzuar menjëherë nga studentët.

E po njerëzit e Arlind Qorrit po bëjnë thirrje që gjoja të largohen provokuesit.