Protestë ndaj dy burrave të Lindës, Edvinit dhe Thanasit…

Basir ÇOLLAKU

Po Thanasit te Lindes si t’i’a beje Rama..?! Antikorrupsioni ne Universitet Rama premton ta nise nga burri i gruas, babai i vajzes … ec e merre vesh ne çfare halli ka rene..

Ndoshta pergjysmon tarifen Thanasit, ish-burrit te Lindes, zonjes se tij te sotme..te marre 350 euro jo 700 per provim…

Se kjo mesele trazon emocione ne dy familjet e integruara akademike dhe kryeministrore. Protesta e studenteve ka kapur te dyja familjet. Te dy burrat e Lindes, Thanasin si ryshfetçi ndsj studenteve per provimet. Dhe Edvinin si marifetçi per te plaçkitur me çreforma e pa reforma. Tani KM po perpiqet te sillet bute pas kurrizit te Zuckerbergut. Lajkon studentet, harkon marksistet, perdor bashkiakrt, sulmon opoziten, genjen se do beje namin, hargaliset me Erdoganin, dhe ka vetem nje hall. Si te mbaje karriken dhe te vijoje megavjedhjet ne çdo qindarke. Halli me studenet eshte i madh. Ata jane bileta qe mund ta nxjerrin nga zyra brenda pak oreve. Kot perpiqet te sakrifikoje Linditen, Damianin, Veliajn apo Xhafen. Dermani eshte ende larg per te. Ai nuk mud te urdheroje mijera studente. Ndaj i mbushur me frike tenton te manipuloje tinezisht.

Studente nuk po i besojne aspak, sepse ata e dine magjisht mire, çfare i pret nga kurthet e Rames. Ata perballen me Thanasin e Lindes me te cilin duhet te marresh kredi, per te marre provimin pavaresisht sa di dhe meson ne lenden e tij. Aineshte denoncuar edhe me heret se kerdis dynjane duke marre para per nje note kaluese. Por dikush e ben jo te prekshem. Kete here eshte ndryshe. Burri i Lindes duhet ti beje dem ish-burrit te Lindes, Edvini duhet te ndeshkoje Thanasin, per hater te protestes. Ndonese ky nuk eshte problem si individ por fenomen. Studentet kete here jane ne proteste pa kthim ndaj te dy burrave te jetes se Lindes, ish-it dhe aktualit,per fenomenin dhe koston e prodhuar prej te dyve studenteve dhe vendit.

Ata, studentet, jane zoterit e zyres se Rames. Pa lejen e tyre Edi Rama nuk do te qendroje me ne zyren agresive te arrogances. Nese studentet takohen me Ramen, atehere marksistet kane blere porosine e qeverise. Kjo do te ishte neperkembje e studenteve. Nese neokomunistet u binden komunisteve ne pushtet, Protesta ka mijera studente nga o gjithe vendi, qe do te vijojne reagimin…