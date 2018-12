Protesta te Unaza e Re, banorët: Drejtësia e varur nga qeveria la në burg Danielin, në qeli duhet të jetë Gjiknuri

Banorët e Unazës së Re kanë protestuar edhe mbrëmjen e sotme në mbrojtje të banesave të tyre nga shembja. Prej rreth 2 muajsh banorët mblidhen çdo darkë duke deklaruar se, nuk do të lejojnë prishjen e banesave të tyre. Tashmë banorët nuk kërkojnë më dëmshpërblim por anulim të projektit pas skandalit me firmën që kishte fituar tenderin.

“Kjo protestë çoi në zbulimin e një skandali. Anulo projektin. Këtu vendosim ne”, deklaruan banorët.

Gjithashtu protestuesit kërkuan lirimin e Daniel Drobajt, 18-vjeçarit të arrestuar e të akuzuar për plagosjen e polices Ina Nuka. Ata kanë kërkuar lirimin e banorëve që mbahen ende në burg padrejtësisht sipas tyre dhe çuarjen pas hekurave të ministrit Gjiknuri dhe kreut të ARRSH Afrim Qendro.

“Përshëndesim protestat kundër çmimit të lartë të naftës. Stop atij tenderi sepse nuk mund të kaloni në Unazën e Re pa kaluar mbi trupat tanë. Ju bëj thirrje banorëve mos i prishni shtëpitë tuaja. Mos i prishni, mos u bëni bashkëfajtorë me kriminelët. Sot drejtësia e varur nga qeveria la në burg Danielin, atë studentin që duhet të ishte sot para kryeministrisë që të protestonte. Prapa hekurave duhet të jetë Damian Gjiknuri, Afrim Qendro, të gjithë ata që kanë abuzuar me fondet e shtetit. Prandaj tregojnë se sa të pavarur janë gjykatat në Shqipëri. Padrejtësisht rri në burg edhe Iliri edhe Dorjani. Prandaj lironi ata që janë të pafajshëm dhe fusni kriminelët në burg, ata që organizojnë vjedhje të tillë. Jemi të vendosur dhe do të sulmojmë çdo fadromë, çdo punonjës të ARRSH-së e Bashkisë. Do i sulmojmë tani sepse mbrojmë shtëpitë tona. Nuk duam më dëmshpërblime por pezullimin e këtij projekti korruptiv”, deklaruan banorët me thirrjet “Poshtë projekti”.