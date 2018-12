Policia, kontroll trupor pedagogëve që kanë hyrë në dialogun e detyruar me Ramën

“Kontroll trupor pedagogëve që kanë hyrë në dialogun e detyruar me Edi Ramën në ambientet e Universitetit Bujqësor”.

Skandali është denoncuar nga ish-Kryeministri Berisha.

Ai shkruan se sit ë gjithë pedagogët i janë nënshkruar një kontrolli trupor përpara se të hynin në sallën e takimit.

Ish-Kryeministri e cilëson të turpshme këtë ngjarje.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Frika dhe tmerri i Edivinit!

Kontroll trupor pedagogeve te UBT qe do te hyne ne dialogun me detyrim me Ramen. Turp e me shume…! sb