“Po tani Lali Lëtyra, do pushosh”?!

Gazetari Andi Bushati ka qene një nga zërat që ka hedhur hije dyshimi mbi projektin e zgjerimit të Unazës së Madhe në zonën e Astirit.

Pas publikimit në TPZ të dokumenteve që vërtetojmë se kemi të bëjmë me një mashtrim të madh për të paktën njërën nga firmat fituese të tenderit, falsifikim dokumentesh dhe dyshime të forta për pastrim parash në parajsat fiskale, Bushati sot në faqen e tij në Facebook ka bërë një pyetje retorike.

Ja çfarë shkruan ai:

Po tani qe u vertetua se donin te vidhnin 18 milione euro dhe ti shpinin ne parajsa fiskale, a do ti ndalin eskavatoret?

A do e urdherojne Lali letyren te pushoje? A do ti thone me kazan atyre qe u hoqen kete vjedhje marramendese nga dora?