Përroi psiqik!

Lidhur me shfaqjen e kryeministrit Edi Rama mbrëmjen e djeshme në Top Channel ka pasur një sërë reagimesh, pasi përsonat që kishte përballë nuk ishin studentë, por përfaqësues të FRESSH.

Për analistin Andi Bejtja shfaqjen e mbrëmshme të kryeministrit do ta kishte zili dhe Sartri. Plot humor Bejtja shkruan se vetë Rama do t’i bashkohet studentëve në protestë me ndryshimin e vetëm se ai nuk do të procedohet njësoj si profesor Edmond Tupja.

Reagimi i Andi Bejtjes

Syrreale

Sartri do ta kishte zili… Procedohen mbi 20 protestues per bllokim rruge midis tyre profesor Edmon Tupja, artisti Robert Aliaj, si gjithmone Altin Goxhaj, e te tjere ….Kryeministri tha sikur donte te ishte student keto dite….U mor vesh si do perfundoje kjo pune: Kryeministri do dale do protestoje bashke me studentet dhe popullin dhe te gjithe do procedohen per proteste te paligjshme pervec tij…

Kadence totale…ligjore dhe morale Perroi psiqik.