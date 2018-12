Ora e ringritjes dhe zgjimit kombëtar ndaj erresirës dhe diktatit “Rilindje” po vjen me shpejtësi

Nga Naim Hasani

Dega e Partise Demokratike në Britani të Madhe po ndjek me shqetesim por edhe më shprese, zhvillimet e fundit në Shqipëri me protestat e vazhdueshme te qytetarëve të Tiranës për prishjen e ndertimteve nga qeveria dhe se fundmi protestat e studentëve, të cilet po shtrihen ne gjithë Shqiperine në nje kohe kaq të shkurter.

Të gjitha keto kerkesa kane në themel nje arsye shume fundamentale, ate të neperkembjes se dinjitetit dhe vjedhjes se shpreses për nje të ardhme më të mire, per çdo brez qe jeton në Shqiperi, nga qeveria e “Rilindjes”, e cila po shkrin dhe shkaterron vendin çdo dite e me shume.

Thirrjet e studenteve “E duam Shqiperine si gjithë Europa”, jane shprehje e qarte e deshperimit dhe shkaterrimit e neperkembjes se idenitetit të popullit nga nje qeveri, qe në themel ka skandalin, drogen dhe korrupsionin, si menyra e vetme e sundimit dhe pasurimit për nje oligarki qe ka marre “peng” të ardhmen e shqiptarëve.

Mund të blesh dhe shesesh voten e qytetarëve, të sundosh më pushtetin e krimit dhe bandat kriminale, duke kanabizuar territorin dhe shoqerine shqiptare. Mund te mashtrosh qytetaret për të ardhur në pushtet për 300,000 vende pune e të tjera bema dhe ne vend të prespektives Europiane, të jesh shkaktar i largimit masiv të rinise dhe inteligjences shqiptare. Ky nuk edhte sukses por deshperim dhe perbuzje.

Ora e ringritjes dhe zgjimit Kombetar ndaj nje erresire totale dhe diktatit “Rilindje” po vjen me shpejtesi.

Çdo iniciative për ti zgjuar shqiptarët nga gjumi, duke filluar nga studentet, më nje Dhjetor të dyte, pas 28 vitesh, duhet të pershendetet nga çdo qytetar i ndershem qe ka në shpirt enderren për nje jete më të mire si gjithë Europa, duke shpresuar edhe njehere tek liria dhe demokracia.

Forca e popullit eshte uragani në i fuqishem qe mposht çdo bande kanabizuese. Blerja e pushtetit me parate e krimit dhe droges nuk mund të prodhoje kurre nje qeveri ndryshe. Nese nje qytetar për cfaredo arsyeje shet dhe blen voten, armem më të fuqishme në demokraci, ai duhet të ndjejet I turperuar, kur provon neperkembjen e identitetit te tij, sepse eshte “shitur” në duart e “Rilindjes”.

Partia Demokratike e Shqipërisë dhe z. Lulzim Basha kane paralajmeruar shqiptarët çdo dite gjatë ketyre 5 viteve, me ze dhe me figure, marrjen peng të Shqipërisë dhe Shqiptarëve, nga nje grusht oligarkesh, qe nuk ndalen në asgje, derisa arrijne të blejne dhe tjetersojne vullnetin e qytetareve nepermjet parave të krimit dhe pushtimin e shtetit dhe tempullit të demokracise, Parlamentin Shqiptar, nga elemente më precedente të rrezikshme kriminale, duke i veshur me pushtet qeverises dhe deputeti.

Kjo nuk mund të vazhdoje më dhe shqiptarët gjithmone, në momentet më të veshtira te historise se tyre, kane ditur të mbijetojne. Miqte tane në boten e qyteteruar mbeshtesin lirine dhe demokracine, e sundimin e ligjit ne Shqiperi. Shqiptarët duhet ta kuptojne njehere e mire se Shpresa e Shqipërisë jane vete shqiptarët!

Mergata shqiptare kudo qe jeton edhe ketu në Britani, eshte aksionere e drejtperdrejte e fateve të Shqipërisë.

Vendosa e konsulidimi i demokracise dhe garantimi i votes se lire, si në çdo shtet të Europes se qyteteruar qe do të sillte në pushtet nje qeveri të vertete Demokratike dhe të pakorruptuar, do të shihte edhe fundin e ketij shkaterrimi “Rilindas” dhe ringjadhjen e shpreses se Shqiperia behet dhe se largimi nga trojet etnike do të frenohet, kur të respektohet e drejta qytetare per “Liri, Barazi dhe Demokraci”

Zoti e bekofte Shqiperine dhe Shqiptarët! # Shqiperia Ngrihet

Autori është me profesion Avokat si dhe Kryetar i Degës së PD në Britani