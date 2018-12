Megaskandali/ Rakipi thirrje kryeministrit: Don Rama përgjigju këtyre pyetjeve!

Gazetari Ylli Rakipi i ka drejtuar disa pyetje kryeministrit Edi Rama sonte nga studio e emisionit “Të paekspozuarit” në News24. Ai tha se Rama ka për detyrë t’iu përgjigjet shqiptarëve në lidhje me tenderin e Unazës së Re të dhënë një kompanie që nuk ekziston, me letra false.

“Kam disa pyetje për Don Ramën që të kuptojnë shqiptarët çfarë ështëk jo aferë…Zoti Don Rama pse ju keni vrapuar për t’i dhënë zotit Ulaj dy tendera duke i veshur një fytyrë ‘offshore’? Ndërkohë i keni dhënë një tender tjetër me kompaninë që ka, Gener 2, tenderin për Thumanë-Kashar. A mundet që ju kryeministri ynë të jeni kaq i paaftë sa të kaloni në një kompani offshore që nuk ekziston plot 30 mln euro?

Mua më mjaftuan 24 orë që të komunikoja me autoritetet e shtetit Delaware që të kuptoja se nuk ekziston. Si ka mundësi që kjo kompani ka fituar dy tendera?

Rama mund t’ju shpjegosh shqiptarëve kush do i merrte këto 30 mln euro, kur ato të niseshin në një adresë në një kompani që nuk ekziston me letra false?

Në letrat tuaja rezulton që të ketë firmosur një ish-sportelist hoteli me emrin Avdiol Dobi?

Ke ndonjë gjë për të thënë. Tek mua mos hajde asnjëherë por shqiptarëve ke detyrim t’iu shpjegosh ç’është ky sportelist që merr këtë shumë të madhe parash. Si mund të mashtrojë ty një sportelist 26-vjeçar.

Pyetja tjetër është pse jeta jote politike është e lidhur me 4-5 njerëz? Të më falë zoti Ulaj është viktima e radhës.

Këto ishin pyetjet që unë mendoj se shqiptarët duhet t’i dinë përgjigjet e tyre”, tha Rakipi.

Në emisionin Të paekspozuarit, analisti Lubonja, thotë se ajo që ne kemi quajtur deri tani Oligarki, ka shkuar një hap më përpara duke u kthyer në regjim fashistoid.

Këtë kalim sipas Lubonjës, vjen për shkak edhe të përdorimit të dhunës.

“Regjimi perdoret ateherë kur në një farë mënyrë ai që mund të quhet sistem, degjeneron në dhunë dhe autoritarizëm dhe atëherë themi regjim në një sens pezhorativ, sic e themi regjimi komunist, fashist etj. Artikulli synon të sqarojë ccfarë është ky sistem, demokratik apo është një regjim?

A po shkon drejt një regjimi? Ajo që ne e kemi quajtur oligarki, degjeneron kur shkon në hapa të mëtejshëm kur fillon të përdorë dhunën, degjeneron në një regjim fashistoid, është një kombinim i pushtetit financiar plus forca shtrënguese të pushtetit.

Tek kombinimi Rama Ulaj unë shoh pikërisht këtë regjim.

Referuar të gjitha përfitimeve që ka marrë Ulaj, është rasti tipik, dhe nuk është vetëm ai, ku ne shohim një dejgenerim të sistemit, në fashistoid”, thotë Lubonja.

Analisti thekson se këto probleme të oligarkisë kanë ekzistuar edhe në qeverisjet e mëparshme por në qeverisjen aktuale të Ramës është bërë akute më e rrezikshme sepse gjithçka është përqëndruar në pak duar. Duke komentuar rastin e fundit të aferës korruptive me unazën e re, Lubonja i bën thirrje prokurorsë të hetojë me urgjencë këtë cështje.