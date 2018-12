Mbërrijnë mjetet e rënda tek Unaza e Re për të shembur shtëpitë, alarmohen banorët

Beteja në Unazen e Re e banorve për të mbrojtur shtëpitë dhe bizneset e tyre dhe qëverisë e bashkisë që kanë incuar një projekt të dyshimtë për unazen duke se po hyn në fazë interesante.

Mjetet e tonazhit të rëndë janë drejtuar drejt zonës së Astirit, e me sa duket pritet të nisë shembja e ndërtimeve pa leje.

Mjetet janë pozicionuar në qendër të rrugës, dhe pas tyre kompania ka filluar të zhvendosë dheun në trafik ndarëse, tani janë hequr dhe ka filluar mbushja me rërë.

Ndërkohë para pak ditësh filloi puna me heqjen e pemëve, më pas hoqën shtyllat e ndriçimit.

Pasi banorët panë që punimet bëheshin natën kur ata ishin të lodhur, menduan një tjetër strategji duke thënë se do jenë të gati kur mjetet të shkojnë drejt banesave të tyre.

Ata janë shprehur se do ketë revoltë me qeverinë nëse nuk dëmshpërblehen me çmimin e tregut.