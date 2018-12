Marshim proteste në Unazën e Re, banorët: Edi Rama në burg!

Banorët e Astirit kanë dalë sërish mbrëmjen e sotme në protestë, duke kërkuar që marrëveshja të tërhiqet nga projekti kortruptiv.

Ata i kanë kërkuar Edi Ramës të heqë dorë nga prona e shqiptarëve.

Pasi kanë marshuar për tek ish-sheshi “Shqiponja” me thirrjet se nuk do të lënë prishjen e banesave të tyre, duke kujtuar dhe aferën e fundit që u publikua ku kompania që ka fituar njërin nga lotet për ndërtimin e Unazës së Madhe ka falsifikuar dokumentet, ata janë zotuar se do vazdojnë deri në fund të protestën e tyre.

Banorët kanë paralajmëruar sërish protestë ditën e nesërme. Kjo ishte dita e 34-t që ata vazhdojnë të protestojnë, ndërkohë që kanë patur dhe një paralajmërim për policinë.

“Policia larg duar nga ne, të mos na provokojë se boll kemi dhënë deklarime se boll u bë. Nesër sërish në protestë”, tha njëri prej tyre.

Të pranishëm në protestë ishin dhe deputetë të opozitës dhe kreu i PD, Basha, i cili theksoi se vetëm të bashkuar do mund t’ja dalim përballë kësaj qeverie që synim ka vetëm grabitjen.