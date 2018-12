Marku: Je mashtrues, Rama: Mbaj gojën me mua…debati

Kryeministri Edi Rama ka qenë sonte përballë një paneli gazetarësh e analistësh, ku temë e debatit ka qenë protesta dhe kërkesat e studentëve.

“Studentët nuk negociojnë me ju se jeni mashtrues”, ju drejtua që në fillim të ndërhyrjes së tij, analisti dhe pedagogu Mark Marku.

Kjo irritoi kryeministrin Edi Rama, i cili pas minutash monologu, brenda skemës së tij, për të mos lënë të vazhdonte më tej pedagogun, bënte zhurmuesin, duke deklaruar, në mënyrë të përsëritur, “,os më thuaj mua mashtrues…”.

Debati

Mark Marku: Studentët nuk negociojnë me ju se jeni mashtrues

Edi Rama: Mos më thuaj mua mashtrues.

Mark Marku: Nëse në një universitet publik, ti heq fondet, si mundet…

Edi Rama: Cilin fond?

Mark Marku: S’keni fond për pagat, 9 muaj paguan pagat. Ja pra pse s’duhet negociuar, sepse studentët e dinë këtë që nuk duhet negociuar me ata që nuk negociojnë vetëm mashtrojnë.

Edi Rama: Mbaj gojën, sepse jam këtu prezent, fjalën mashtrim përdore kur të mos jem unë këtu.

Mark Marku: Çfarë fjalë duhet të përdor?

Edi Rama: Përdor çfarë të duash. Fjalën mashtrim mos e përdor më.

Mark Marku: Mirë e lemë, që bëjnë propagandë gjithë kohës.

Edi Rama: Propaganda është opinion, mund ta thuash, është problemi yt. Ke opinionin tënd, thuaje. Ti fjalën mashtrim këtu në syrin tim nuk e thua.

Mark Marku: Mashtron more qeveria. E them dhe po ta thonë ata gjithë ditën.

Edi Rama: Jo nuk ma thua mua.

Mark Marku: Unë po ia them qeverisë time, ti je kryeministri këtu.

Edi Rama: Jo, unë nuk jam ti, jam ju sepse nuk ta kam dhënë këtë mundësinë që të flasësh me ti.

Mark Marku: Po të them, ti dhe qeveria ime jeni mashtrues. Keni hequr fondet e pagave për petagogët, keni 9 muaj pa na kaluar pagat. Keni deklaruar sedo e bëni buxhetin e arsimit 5 për qind, Karta jeshile e studentit, e premtuar, nuk përmendet më

Rama: Mos e thuaj atë tjetrën

Marku: Je qesharak