Manipulim në zgjedhjet e KLP? Si u shpall fitues “besniku” i Arta Markut

Një ditë pas zgjedhjeve të anëtarëve prokurorë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, kanë nisur të hidhen dyshimet e para për manipulimin e procesit të votimit. Gara më e fortë, për të cilën u investua personalisht dhe nëpërmjet stafit të saj edhe Kryeprokurorja Arta Marku, ishte ajo ndërmjet 6 kandidatëve në prokuroritë e shkallës së parë për 3 vende në KLP.

Në këtë raund gare, u shpallën fitues me Gentian Osmani me 182 vota, Antoneta Sevdari me 163 vota dhe Besnik Cani me 148 vota.

Pas kësaj tresheje fituese, vinte emri i prokurorit të Krimeve të Rënda, Dritan Prençi, i cili mori 129 vota, të cilat rezultuan të pamjaftueshme për t’u shpallur fitues. Por, burime nga mbledhja e përgjithshme e prokurorëve, e cila u zhvillua për 10 orë gjatë ditës së Martë, flasin për mundësinë e një manipulimi të procesit, sidomos për votat që ndanë fituesin Besnik Cani që është edhe Këshilltar i Arta Markut dhe prokurorit Dritan Prençi.

Në përfundim të procesit të zgjedhjeve, Komisioni i Votimit deklaroi se të paktën 25 vota, të cilat ishin në favor të prokurorit Prençi konsiderohen “të pavlefshme”. Nëse këto vota do të ishin konsideruar të rregullta, atëherë rezultati do të ishte në favor të prokurorit Prençi, i cili do të linte jashtë Këshillit të Lartë të Prokurorisë Besnik Canin.

Rezultati do të ishte 150-155 vota për Dritan Prençin dhe 148 vota për Besnik Canin.

Pikërisht, për këtë fazë të procesit të votimit, prokurorë të ndryshëm ngrenë dyshimet se “votat e pavlefshme” në favor të prokurorit Prençi ishin një manipulim për të zgjedhur fitues këshilltarin e Arta Markut, Besnik Cani.

Gjithësesi, deri në momentin e shkrimit të këtij artikulli, prokurori Prençi nuk kishte depozituar ende asnjë ankim për këto dyshime për manipulim të procesit të votimit.

“Boldnews.al” paralajmëroi emrat fitues të prokurorëve, disa ditë para procesit të votimit për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Të dhënat e siguruara më parë nga redaksia, krijonin dyshimet e forta se i gjithë procesi po kontrollohej në mënyrë abuzive nga Kryeprokurorja e Përkohshme, Arta Marku.

Në një artikull të publikuar të dielën e kaluar, “Boldnews.al” raportoi se prokurorët që do të fitonin në garën për anëtar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë ishin: Kosta Beluri nga Prokuroria e Përgjithshme; Bujar Sheshi e Arben Dollapaj nga prokuroritë e Apelit; si edhe Gentian Osmani, Antoneta Sevdari e Besnik Cani nga prokuroritë e shkallës së parë. Për tre emrat e fundit, burimet deklaronin se kishte nisur një proces shantazhi dhe premtim favoresh nga Arta Marku.

Në përfundim të votimit, të zhvilluar dy ditë pas publikimit të këtij shkrimi, në përfundim të mbledhjes së përgjithshme e prokurorëve, u shpallën fitues saktësisht të gjithë emrat që ishin paralajmëruar nga “Boldnews.al”.

