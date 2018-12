Lubonja: Studentët të rrëzojnë regjimin e oligarkisë, çfarë duhet të ndodhë që të mos dështojnë

Analisti Lubonja i ka bërë thirrje studentëve se duhet të rrëzojnë regjimin oligarkik që është instaluar ku të gjithë punojnë për një pakicë dhe jo të mjaftohen me disa kërkesa minimaliste.

Lubonja tha se ato kërkesa të studentëve mund të plotësohen, por nuk do të sjellin asgjë positive për shoqërinë pasi paratë që do të merren për të përmbushur kërkesat e tyre mund të vijnë nga oligarkët dhe më pas Rama do t’ua kthejë ato para përmes taksave të rritura shqiptarëve.

Regjim e ka quajtur analisti Fatos Lubonja, lidhjen e kryeminsitrit me biznese të caktuara, të akuzuara për afera korruptive në bashkëpunim me qeverinë Rama.

Në emisionin Të paekspozuarit, analisti Lubonja, thotë se ajo që ne kemi quajtur deri tani Oligarki, ka shkuar një hap më përpara duke u kthyer në regjim fashistoid.

Këtë kalim sipas Lubonjës, vjen për shkak edhe të përdorimit të dhunës.

“Regjimi perdoret ateherë kur në një farë mënyrë ai që mund të quhet sistem, degjeneron në dhunë dhe autoritarizëm dhe atëherë themi regjim në një sens pezhorativ, sic e themi regjimi komunist, fashist etj. Artikulli synon të sqarojë ccfarë është ky sistem, demokratik apo është një regjim?

A po shkon drejt një regjimi? Ajo që ne e kemi quajtur oligarki, degjeneron kur shkon në hapa të mëtejshëm kur fillon të përdorë dhunën, degjeneron në një regjim fashistoid, është një kombinim i pushtetit financiar plus forca shtrënguese të pushtetit.

Tek kombinimi Rama Ulaj unë shoh pikërisht këtë regjim.

Referuar të gjitha përfitimeve që ka marrë Ulaj, është rasti tipik, dhe nuk është vetëm ai, ku ne shohim një dejgenerim të sistemit, në fashistoid”, thotë Lubonja.

Analisti thekson se këto probleme të oligarkisë kanë ekzistuar edhe në qeverisjet e mëparshme por në qeverisjen aktuale të Ramës është bërë akute më e rrezikshme sepse gjithçka është përqëndruar në pak duar. Duke komentuar rastin e fundit të aferës korruptive me unazën e re, Lubonja i bën thirrje prokurorsë të hetojë me urgjencë këtë cështje.